Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Getafe - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'nın 19. hafta mücadelesinde 6. sırada bulunan Getafe sahasında zirve yarışı veren ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da eksikleri bulunuyor. Peki Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Aradan önce Villarreal deplasmanına çıkan Getafe, özellikle hücumda varlık gösteremediği maçta ikinci yarıda yediği tek golle puan alamadı ve 7 haftalık müthiş yenilmezlik serisine son verdiler. Sahasında bu sezon 9 maçta sadece 'ya kaybeden Getafe, geçen sezonda bu sahada Los Galacticos'a geçit vermemişlerdi. Ev sahibinde yedek savunmacılardan Mathias Olivera cezalı, Kenedy ise sakat. Orta sahadan Jason Remeseiro'nun ise durumu şüpheli.

Son olarak 'yu konuk eden , oyun anlamında büyük üstünlük sağladığı maçta bir türlü golü bulamadı ve üst üste 3. kez 2 puan kaybetti. Ligin en az gol yiyen ekibinden sadece 1 fazla gol yiyen Real Madrid, ligde 9 maçtır kaybetmiyor. Konuk ekipte cezalı. Eden Hazard'ın ise sakatlığı sürüyor.

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LaLiga'da Noel arası sonrasında 19. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda saat 18.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Sport Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Munuera Montero yönetecek.

  1. 04.01.2020
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