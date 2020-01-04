Espanyol Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da Espanyol sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Katalan derbisi öncesi ev sahibi takım topladığı 10 puanla ligde son sırada bulunuyor, konuk ekip ise 39 puanla lider konumda. Peki, Espanyol-Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbi mücadelesiyle ilgili tüm bilgiler...
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Espanyol evinde lig lideri Barcelona'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesi Espanyol ligde son sırada bulunuyor. Konuk ekip Barcelona ise en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde lider konumda...
ESPANYOL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Espanyol'un RCDE Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk edeceği Katalan derbisi TSİ 23.00'te başlayacak ve Smart Sport'tan canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma öncesi Barcelona son 5 deplasman maçında hiç kaybetmedi. Espanyol ise son 4 maçta 3 kez mağlup olurken 1 kez de berabere kaldı.
ESPANYOL-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Espanyol 11'i: Diego Lopez, Javi Lopez, David Lopez, Calero, Pedrosa, Melendo, Darder, Roca, Wu, Campuzano, Calleri
Barcelona 11'i: Neto, Semedo, Pique, Lenglet, Alba; de JongBusquets, Rakitic, Messi, Suarez, Griezmann
MAÇLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKİ BİLGİLER
*Barcelona ile oynadığı son 20 lig maçında 3 puanla tanışamayan Espanyol, bu mücadelelerin 15'inde gol atamadı.
*Espanyol La Liga'da şimdiye kadarki en kötü ev sahibi istatistiğine sahip. 9 maçın 7'sini kaybetti.
*Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, lig kariyerinde Espanyol'la deplasmanda oynadığı 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. (3 beraberlik, 5 mağlubiyet)
- 04.01.2020
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