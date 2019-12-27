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27 Aralık 2019, Cuma
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'ın mutlu günü

Enes Ünal'ın mutlu günü

'nın Valladolid takımında forma giyen Bursalı milli futbolcu , Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi.

'da yetişen ve şuan 'da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, dünya evine girdi. 2015 yılında transfer olduğu Machester City'den 'nın Genk takımına kiralık gönderilen Ünal, orada oynarken, futbolcu Lisa ile tanışmıştı. Genç futbolcu çift sade bir törenle evlendi.

  1. 27.12.2019
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