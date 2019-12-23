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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Espanyol'da dönemi sona erdi

Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi

İspanya ekiplerinden Espanyol, ekim ayında göreve getirilen 44 yaşındaki İspanyol 'in görevine son verildiğini duyurdu.

() ekibi Espanyol'da 'in görevine son verildi.

Espanyol Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.

La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.

  1. 23.12.2019
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