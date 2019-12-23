Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi
İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, ekim ayında göreve getirilen 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildiğini duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.
Espanyol Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.
La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.
- 23.12.2019
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Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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