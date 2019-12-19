El Clasico’da sessizlik: 0-0 - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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’da sessizlik: 0-0

El Clasico’da sessizlik: 0-0

İspanya 'da ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. La Liga'da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir golsüz sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 36 yaptı.

İspanya 'da ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. La Liga'da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir golsüz sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 36 yaptı.
  1. 19.12.2019
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