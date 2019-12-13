Messi derbiye hazır - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Messi derbiye hazır

Messi derbiye hazır

'nın 6 Ballon D'Or'lu yıldızı , 18 Aralık'taki öncesi konuştu. Arjantinli süper star, "Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve 'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico her zaman çok özeldir. Bu maça her futbolcu özel hazırlanır" yorumunu yaptı.

'nın 6 Ballon D'Or'lu yıldızı , 18 Aralık'taki öncesi konuştu. Arjantinli süper star, "Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve 'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico her zaman çok özeldir. Bu maça her futbolcu özel hazırlanır" yorumunu yaptı.

  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi derbiye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN