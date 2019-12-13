Messi derbiye hazır
Barcelona'nın 6 Ballon D'Or'lu yıldızı Lionel Messi, 18 Aralık'taki El Clasico öncesi konuştu. Arjantinli süper star, "Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico her zaman çok özeldir. Bu maça her futbolcu özel hazırlanır" yorumunu yaptı.
Barcelona'nın 6 Ballon D'Or'lu yıldızı Lionel Messi, 18 Aralık'taki El Clasico öncesi konuştu. Arjantinli süper star, "Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico her zaman çok özeldir. Bu maça her futbolcu özel hazırlanır" yorumunu yaptı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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