Messi derbiye hazır

Barcelona'nın 6 Ballon D'Or'lu yıldızı Lionel Messi, 18 Aralık'taki El Clasico öncesi konuştu. Arjantinli süper star, "Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico her zaman çok özeldir. Bu maça her futbolcu özel hazırlanır" yorumunu yaptı.