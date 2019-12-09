İspanyol futbolunun tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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İspanyol futbolunun tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat

İspanyol futbolunun tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat

İspanyol futbolunun en büyük şike davasında yargılanan 36 futbolcu hakkında beraat kararı verildi. 'da 2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan ve deplasmanda Levante'yi 2-1 yenen 'nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

Valensiya Mahkemesi, savcılığın suçlamalarını yeterli bulmayarak sanık 36 futbolcu ile Kulübü hakkında beraat kararı açıkladı.

Mahkeme, evrakta sahtecilik suçlamasıyla Real Zaragoza'nın eski kulüp başkanı Agapito Iglesias ve eski sportif direktörü Javier Porquera'ya ise 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesini karara bağladı. Sanıklar arasında 2009-2010 sezonunda 'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda 'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da bulunuyordu.

İspanyol savcı iddianamesinde, Real Zaragoza Kulübünün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiği öne sürülüyordu. 'da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Real Zaragoza deplasmanda Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım olmuştu.

  1. 10.12.2019
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