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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'i Messi'nin golüyle yendi

Barcelona Atletico Madrid'i Messi'nin golüyle yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 15. haftasında deplasmanda 'i, 'nin attığı golle 1-0 yenen , liderliğini korudu.

Wanda Metropolitano Stadı'nda şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 86. dakikasında ile golü bulan , sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 31'e çıkaran Barcelona, averajla 'in önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezon maçlarında sahasında ilk yenilgiyi alan ise 25 puanla 6. sıraya geriledi.

ATLETİCO TARAFTARINDAN GRIEZMANN'A TEPKİ

Bu arada Atletico Madrid taraftarları, yaz döneminde tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann'a büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma başında "Griezamann öl" diye tezahürat eden Atletico Madrid taraftarı, maç boyunca top ayağına her geldiğinde Fransız futbolcuyu ıslıkladı.


Diğer yandan Katalonya'daki olayların etkisiyle güvenlik sebebiyle 26 Ekim'den 18 Aralık'a alınan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçından dolayı her iki takımın da bir maç eksiği bulunuyor.

  1. 02.12.2019
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