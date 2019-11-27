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27 Kasım 2019, Çarşamba
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‘Yerimi alacaksın’

‘Yerimi alacaksın’

'nin, eski takım arkadaşı 'a 'geri dön' çağrısında bulunduğu iddia edildi.

'nin, eski takım arkadaşı 'a 'geri dön' çağrısında bulunduğu iddia edildi. Barça'lı yıldızın, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Geri dönmeni istiyorum. İki yıl içinde ayrılacağım ve yerimi alacaksın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

  1. 27.11.2019
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