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27 Kasım 2019, Çarşamba
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sınıf atladı

Antalya sınıf atladı

İki yıl içinde marka haline gelen 'Tour of ', kategori atladı.

İki yıl içinde marka haline gelen 'Tour of ', kategori atladı. 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek dev etkinliğin, Uluslararası Bisiklet Birliği klasmanında bir basamak yükselerek 2.1 kategorisindeki yarışlar arasına girdiği ifade edildi.

  1. 27.11.2019
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