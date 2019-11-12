Karim Benzema'ya Türk usulü tedavi! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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'ya usulü !

Karim Benzema'ya Türk usulü tedavi!

ekiplerinde ’in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu , 'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir yöntemi olan yaptırdı.

'in Fransız golcüsü , 'de de yaygın olarak kullanılan bir yöntemi olan yaptırdı.

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.

Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

NEYMAR DA UYGULUYOR

Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı da Barcelona'da oynadığı dönemde cezalı olması sebebiyle Real Madrid karşılaşmasında forma giyememiş ve boş geçen süreçte kendisine hacamat yaptırmıştı.

  1. 12.11.2019
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