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28 Eylül 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 0-2 | ÖZET

MAÇ SONUCU Getafe 0-2 Barcelona | ÖZET

'nın 7. haftasındaki mücadelede , deplasmanda Suarez ve Firpo'nun golleriyle 'yi 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinciliğe oturdu.

1. Futbol Ligi'nin () 7. haftasında deplasmanda 'yi 2-0 yendi.

Barcelona'nın gollerini (Dk. 41) ve Junior Firpo (Dk. 50) attı.

Katalan takımında defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Barcelona deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, mart ayından bu yana ilk defa sahasında kaybeden Getafe ise 7 puanda kaldı.

DEMBELE KADRODA BULUNMADI

Barcelona'da Fransız forvet Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlandığı açıklandı.

Katalan takımının cuma günkü antrenmanında sol bacak kaslarında ağrı başlayan Dembele, Getafe maçının kadrosuna alınmadı.

Barcelona'ya geldiği Ağustos 2017'den bu yana sekizinci, bu sezonki ikinci sakatlığını geçiren Dembele, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan ligin ilk karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı 5 maç forma giymemişti.

Takımın forvetinde ayrıca ve Ansu Fati'nin de sakatlıkları bulunuyor.

  1. 28.09.2019
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