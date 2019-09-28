İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki mücadelede Barcelona, deplasmanda Suarez ve Firpo'nun golleriyle Getafe'yi 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinciliğe oturdu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-0 yendi.
Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk. 41) ve Junior Firpo (Dk. 50) attı.
Katalan takımında defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Barcelona deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, mart ayından bu yana ilk defa sahasında kaybeden Getafe ise 7 puanda kaldı.
DEMBELE KADRODA BULUNMADI
Barcelona'da Fransız forvet Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlandığı açıklandı.
Katalan takımının cuma günkü antrenmanında sol bacak kaslarında ağrı başlayan Dembele, Getafe maçının kadrosuna alınmadı.
Barcelona'ya geldiği Ağustos 2017'den bu yana sekizinci, bu sezonki ikinci sakatlığını geçiren Dembele, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan ligin ilk karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı 5 maç forma giymemişti.
Takımın forvetinde ayrıca Lionel Messi ve Ansu Fati'nin de sakatlıkları bulunuyor.
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
MAÇ SONUCU Getafe 0-2 Barcelona | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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