Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımıyla ilk golünü Villarreal ağlarına attı. Bu gol aynı zamanda İspanyol golcü için bir rekordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, attığı golle rekor kırdı.
Takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede 1 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu attığı golle La Liga tarihine geçti.
34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu. Soldado daha önce; Valencia ile 59, Getafe ile 29, Osasuna ile 11, Villarreal ile 9, Real Madrid ile 2 gol kaydetmişti.
- 19.08.2019
- Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar
- İşte yeni sol bek! Fenerbahçe resmen... Son dakika transfer haberleri
- Shaqiri'den flaş açıklama! Galatasaray'dan...
- Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri
- Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Soldado La Liga tarihine geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.