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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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tarihine geçti

Soldado La Liga tarihine geçti

ile sözleşme yenilemeyerek Granada'ya transfer olan Roberto , yeni takımıyla ilk golünü Villarreal ağlarına attı. Bu gol aynı zamanda İspanyol golcü için bir rekordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya ekiplerinden Granada'da forma giyen 'nin eski golcüsü Roberto , attığı golle rekor kırdı.

Takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede 1 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu attığı golle La Liga tarihine geçti.

34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu. Soldado daha önce; ile 59, Getafe ile 29, Osasuna ile 11, Villarreal ile 9, ile 2 gol kaydetmişti.

  1. 19.08.2019
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