Soldado La Liga tarihine geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, attığı golle rekor kırdı.

Takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede 1 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu attığı golle La Liga tarihine geçti.

34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu. Soldado daha önce; Valencia ile 59, Getafe ile 29, Osasuna ile 11, Villarreal ile 9, Real Madrid ile 2 gol kaydetmişti.