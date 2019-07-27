Messi'ye akıl almaz teklif! "Sözleşmeni sen belirle" | Son dakika haberleri - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Messi'ye akıl almaz teklif! "Sözleşmeni sen belirle" | Son dakika haberleri

Messi'ye akıl almaz teklif! "Sözleşmeni sen belirle" | Son dakika haberleri

Dünya ve devi , 32 yaşındaki Arjantinli süper star 'ye yeni bir teklif sundu. Katalanlar, yıldız oyuncuya "Sözleşme süreni sen belirle!" dedi ve Arjantinli yıldıza ömürlük bir kontrat sundu.

FC , sözleşmesinin bitmesine 2 sezon kalan ile yeni bir sözleşme için masaya oturdu. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Lionel Messi'nin kariyerini 'da noktalamasını garantilemek için harekete geçti. 2021 yazında kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli süperstara en azından 2023'te sona erecek yeni bir kontrat önerdi.

Messi ve temsilcilerinin, gelen yeni bir kontrat teklifinden memnun olduğu, Barcelona yönetiminin 'Kontrat süreni sen belirle' teklifinden de memnun kaldı.

Barcelona'dan yıllık net 34 milyon euro maaş alan Lionel Messi, yeni kontratında da bu maaşı almaya devam edecek.

Profesyonel kariyeri boyunca sadece Barcelona forması giyen , 687 maçta 603 gol atıp 242 asist yaptı.

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