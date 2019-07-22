Transfer olamayınca depresyona girdi! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Transfer olamayınca depresyona girdi!

olamayınca depresyona girdi!

Transfer olamayınca depresyona girdi!

Geçtiğimiz sezon 'dan düşen 'nun sol kanat oyuncusu , 'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından zor günler yaşıyor. Moreno, kulübünün Real Betis ile transferde anlaşamamasının ardından depresyona girdi.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; , 26 yaşındaki için 2. Lig'e düşen Vallecano'ya 8 milyon euro teklif etti. Vallecano başkanı Martin Presa için futbolcuyu 12 milyon eurodan az bir ücrete satmayacaklarını açıklarken Betis'ten gelen teklifi de kesin bir dille reddetti.

YEMEK YEMİYOR, UYKU UYUMUYOR

Bunun üzerine Real Betis'e gitmeyi çok isteyen Moreno'nun depresyona girdiği belirtildi. İspanyol gazetesine konuşan futbolcunun yakın arkadaşları, Alex Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini ve uyumadığını belirtti. Yine gazeteye konuşan kişiler, kanat oyuncusunun tek isteğinin Betis'e gitmek olduğunu söylediler.

5 yıldır Vallecano forması giyen Moreno'nun takımının oynadığı sezon öncesi hazırlık maçlarında da yer almadığı ve sağlık durumunun da gün geçtikçe kötüye gittiği kaydedildi.

Harry Kane'den inanılmaz gol! Orta sahadan avladı

  1. 22.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transfer olamayınca depresyona girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN