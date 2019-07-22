Transfer olamayınca depresyona girdi!
Geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen Rayo Vallecano'nun sol kanat oyuncusu Alex Moreno, Real Betis'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından zor günler yaşıyor. Moreno, kulübünün Real Betis ile transferde anlaşamamasının ardından depresyona girdi.
İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Real Betis, 26 yaşındaki Alex Moreno için 2. Lig'e düşen Vallecano'ya 8 milyon euro teklif etti. Vallecano başkanı Martin Presa için futbolcuyu 12 milyon eurodan az bir ücrete satmayacaklarını açıklarken Betis'ten gelen teklifi de kesin bir dille reddetti.
YEMEK YEMİYOR, UYKU UYUMUYOR
Bunun üzerine Real Betis'e gitmeyi çok isteyen Moreno'nun depresyona girdiği belirtildi. İspanyol gazetesine konuşan futbolcunun yakın arkadaşları, Alex Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini ve uyumadığını belirtti. Yine gazeteye konuşan kişiler, kanat oyuncusunun tek isteğinin Betis'e gitmek olduğunu söylediler.
5 yıldır Vallecano forması giyen Moreno'nun takımının oynadığı sezon öncesi hazırlık maçlarında da yer almadığı ve sağlık durumunun da gün geçtikçe kötüye gittiği kaydedildi.
- 22.07.2019
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Yorum
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