Transfer olamayınca depresyona girdi!

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Real Betis, 26 yaşındaki Alex Moreno için 2. Lig'e düşen Vallecano'ya 8 milyon euro teklif etti. Vallecano başkanı Martin Presa için futbolcuyu 12 milyon eurodan az bir ücrete satmayacaklarını açıklarken Betis'ten gelen teklifi de kesin bir dille reddetti.

YEMEK YEMİYOR, UYKU UYUMUYOR

Bunun üzerine Real Betis'e gitmeyi çok isteyen Moreno'nun depresyona girdiği belirtildi. İspanyol gazetesine konuşan futbolcunun yakın arkadaşları, Alex Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini ve uyumadığını belirtti. Yine gazeteye konuşan kişiler, kanat oyuncusunun tek isteğinin Betis'e gitmek olduğunu söylediler.

5 yıldır Vallecano forması giyen Moreno'nun takımının oynadığı sezon öncesi hazırlık maçlarında da yer almadığı ve sağlık durumunun da gün geçtikçe kötüye gittiği kaydedildi.