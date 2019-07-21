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21 Temmuz 2019, Pazar
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126 milyon 'luk futbolcu sakatlandı

126 milyon Euro'luk futbolcu Joao Felix sakatlandı

'in 126 milyon 'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , ilk hazırlık maçının 30. dakikasında sakatlık geçirdi.

Dünyanın en pahalı futbolcularından biri olan (126 milyon ) 19 yaşındaki Portekizli , taraftarlarını korkuttu.

'in sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Numancia ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11 başlayan Joao Felix, maçın 27. dakikasında sakatlandı ve sonrasında devam edemeyeceğini söyleyerek 30. dakikada oyundan çıktı.

ATLETICO SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI

İlk 25 dakikada orta saha ile hücumun bağlantısını sağlayarak iyi bir 10 numara performansı veren Felix gelecek için umut verdi.

Hazırlık maçında Numancia'yı 3-0 yenen Atletico Madrid, hazırlıklarına 24 temmuzda başlayacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupasında devam edecek ve ilk olarak Guadalajara Chivas ile karşılacak.

  1. 21.07.2019
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