126 milyon Euro'luk futbolcu Joao Felix sakatlandı
Atletico Madrid'in 126 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, ilk hazırlık maçının 30. dakikasında sakatlık geçirdi.
Dünyanın en pahalı futbolcularından biri olan (126 milyon Euro) 19 yaşındaki Portekizli Joao Felix, taraftarlarını korkuttu.
Atletico Madrid'in sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Numancia ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11 başlayan Joao Felix, maçın 27. dakikasında sakatlandı ve sonrasında devam edemeyeceğini söyleyerek 30. dakikada oyundan çıktı.
ATLETICO SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI
İlk 25 dakikada orta saha ile hücumun bağlantısını sağlayarak iyi bir 10 numara performansı veren Felix gelecek için umut verdi.
Hazırlık maçında Numancia'yı 3-0 yenen Atletico Madrid, hazırlıklarına 24 temmuzda başlayacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupasında devam edecek ve ilk olarak Guadalajara Chivas ile karşılacak.
- 21.07.2019
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
126 milyon Euro'luk futbolcu Joao Felix sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.