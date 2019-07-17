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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trippier'i kadrosuna kattı

Atletico Madrid Trippier'i kadrosuna kattı

Kulübü, Tottenham'dan İngiliz savunma oyuncusu 'i transfer ettiğini duyurdu.İspanyol basını, Atletico Madrid'in Trippier transferinden dolayı Tottenham'a 25 ile 30 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.

İspanya'nın takımı, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu 'i transfer etti.

Atletico Madrid Kulübüden yapılan yazılı açıklamada, transfer için Tottenham Kulübü ile anlaşma sağlandığı ve Trippier ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Savunmanın sağ kanadında görev yapan ve hücuma çıkma özelliği olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, ilk defa İngiltere dışında bir ligde oynayacak.

Trippier, Atletico Madrid'in yaz döneminde transfer ettiği, defans bölgesindeki 3'üncü, toplamda ise 7'nci futbolcu oldu.

Sezon öncesi hazırlıklarına bir hafta önce başlayan Atletico, defansta Felipe Monteiro ve Renan Lodi, orta sahada Marcos Llorente ve Hector Herrera, forvette ise Joao Felix ve Ivan Saponjic'i kadrosuna katmıştı.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Trippier transferinden dolayı Tottenham'a 25 ile 30 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.

  1. 17.07.2019
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