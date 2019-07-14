Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı
İspanyol ekibi Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın, takımının kampını yapacağı ABD için vize çıkmaması nedeniyle kampa katılamadığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid, sezon öncesi kampını sürdüreceği Amerika Birleşik Devletleri'ne milli oyuncu Enes Ünal'ı götüremedi.
Kaliforniya'ya giden Valladolid kafilesine, vize verilmeyen Enes Ünal ve Ganalı futbolcu Mohamed Salisu dahil olamadı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada vize çıkması için gereken çabayı gösterdiklerini ve sorununu kısa süre içerisinde çözüleceğine inandıklarını ifade etti.
Bonservisi Villarreal'de bulunan Enes Ünal, Valladolid ile olan kiralık sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatmıştı. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan milli forvet bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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