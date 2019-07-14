Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı

'a ABD vizesi çıkmadı

Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı

İspanyol ekibi 'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'ın, takımının kampını yapacağı ABD için vize çıkmaması nedeniyle kampa katılamadığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından Real , sezon öncesi kampını sürdüreceği Amerika Birleşik Devletleri'ne milli oyuncu 'ı götüremedi.

Kaliforniya'ya giden Valladolid kafilesine, vize verilmeyen Enes Ünal ve Ganalı futbolcu Mohamed Salisu dahil olamadı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada vize çıkması için gereken çabayı gösterdiklerini ve sorununu kısa süre içerisinde çözüleceğine inandıklarını ifade etti.

Bonservisi Villarreal'de bulunan Enes Ünal, Valladolid ile olan kiralık sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatmıştı. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan milli forvet bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

  1. 14.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN