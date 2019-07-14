Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı

İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid, sezon öncesi kampını sürdüreceği Amerika Birleşik Devletleri'ne milli oyuncu Enes Ünal'ı götüremedi.

Kaliforniya'ya giden Valladolid kafilesine, vize verilmeyen Enes Ünal ve Ganalı futbolcu Mohamed Salisu dahil olamadı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada vize çıkması için gereken çabayı gösterdiklerini ve sorununu kısa süre içerisinde çözüleceğine inandıklarını ifade etti.

Bonservisi Villarreal'de bulunan Enes Ünal, Valladolid ile olan kiralık sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatmıştı. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan milli forvet bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı.