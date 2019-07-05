Enes Ünal Real Valladolid'de kiralık kaldı
Milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon kiralık olarak İspanya'nın Real Valladolid Kulübünde oynamaya devam edeceği açıklandı. Enes Ünal'ın bonservisi Villarreal'de bulunuyor.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı bir yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak için Villarreal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Enes'in bir yıl daha kiralık olarak takımda kaldığı belirtildi.
La Liga'ya 2017 mayıs ayında Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gelen Enes, geçen iki sezonda Villarreal'in dışında kiralık olarak Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. Milli futbolcu, geçen sezon Real Valladolid formasıyla 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 3 asist istatistiği kaydetti.
Ayrıca, 22 yaşındaki Enes'in, yarın başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı açıklandı.
- 05.07.2019
- Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
- Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri
- Konoplyanka'nın menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Enes Ünal Real Valladolid'de kiralık kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.