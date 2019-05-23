Barcelona Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Barcelona Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Barcelona Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Kulübü, Groningen'den ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu

'nın Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyunusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi.

Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.

  1. 23.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN