Barcelona Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
Barcelona Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu
İspanya'nın Barcelona Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyunusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi.
Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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