Atletico Madrid'de yaprak dökümü
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'de yaprak dökümü

Atletico Madrid'de yaprak dökümü

Son 9 yıldır formasını giyen Juanfran, kulübün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyerek veda etti. İspanyol ekibinde ve 'ın da ayrılması bekleniyor.

İspanya 1. Futbol Ligi () kulüplerinden 'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran Torres de ayrıldı.

Atletico Madrid, 2010 yılından bu yana son 9 sezondur kadrosunda bulundurduğu emektar futbolcusu Juanfran için Wanda Metropolitano Stadı'nda tören düzenledi.

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü güzel yıllardı. Büyük başarılar elde ettik ve aynı zamanda çok zorlu anlar yaşadık. Herkese teşekkürler." dedi.

Atletico Madrid yönetiminin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Juanfran, hangi takıma gideceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Juanfran, Atletico formasıyla oynadığı dönemde 1 lig şampiyonluğu, 1 , 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası ve 1 kazandı.

Öte yandan La Liga'yı bu sezon 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atletico Madrid'de önemli futbolcuların tek tek takımdan ayrılmaları dikkati çekti.

Lucas Hernandez'in 'e, Diego Godin'in de İnter'e gitmesinden sonra Juanfran da takımdan ayrıldı. İspanyol basınına göre ve 'ın da Atletico Madrid'den ayrılma olasılıkları yüksek gösteriliyor.

Fransız futbolcu Griezmann, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabından yayımladığı videoda Atletico Madrid taraftarına veda ederek, "Yeni şeyler görmek ve başka meydan okumalara sahip olmak için gitme kararı aldım. Bu yolu seçmek benim için zor oldu ama hissettiğim ve ihtiyacım olan bu." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 15:12
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