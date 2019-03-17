Messi'li Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açtı

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Barcelona ilk yarıyı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 (Dk.18 ve Dk. 45+1) önde kapattı. İkinci yarı rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü sürdüren Katalan ekibi, 63. dakikada Luis Suarez ile farkı 3'e çıkardı.

Ev sahibi takımın tek golünü 82. dakikada Lorenzo Moron Garcia atarken, bunun hemen 3 dakika sonrasında Messi bir kez daha Real Betis ağlarını havalandırarak skoru 4-1'e taşıdı.

Katalan ekibinin Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez ise 88. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Suarez'in yerine Philippe Coutinho sahaya girdi.

Maçın yıldızı Messi'nin uzatma dakikalarında direkten dönen şutu skoru değiştirmeyince Barcelona sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkartan lider Barcelona, 2. sıradaki Atletico Madrid'in deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilip 56 puanda kalmasıyla aradaki puan farkını 10'a çıkardı.

Real Betis ise 39 puanla 8'incilikte kaldı.

Diğer yandan karşılaşmada hat-trick yapan Barcelona'nın Arjantinli futbolcu Messi, La Liga'da bu sezon attığı toplam gol sayısını 29'a çıkardı. La Liga'da ve Avrupa liglerinde gol krallığı yarışlarında ilk sırada yer alan Messi, geçen sezon attığı 34 golle "Altın Ayakkabı" ödülünü almıştı.