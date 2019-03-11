Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da

2024'e kadar 'da

Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da

İspanya kulübü 'da sol bek 'nın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.

  1. 11.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN