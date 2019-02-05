Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı finalinde kuradan Barcelona - Real Madrid eşleşmesi çıktı. Birçok futbolseverlerin merak ettiği Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabı ve daha fazlası bu haberde.
İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri için çekilen kuradan Barcelona - Real Madrdi eşleşmesi çıktı. Birçok futbolseverlerin merak ettiği Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabı ve daha fazlası bu haberde.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının ilk ayağı Camp Nou'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşması 6 Şubat Çarşamba günü TSİ ile 23:00'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının henüz Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
25 GÜNDE 3 EL CLASICO!
Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.
Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.
Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.
- 1.2.2019 18:14
- Güncelleme: 5.2.2019 07:56
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'Moral kazandık'
Toplam 1
Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
Toplam 1
Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Toplam 1
Yorum
rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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