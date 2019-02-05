Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico saat kaçta, ne zaman, saat kaçta?
05 Şubat 2019, Salı
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

yarı finalinde kuradan - eşleşmesi çıktı. Birçok futbolseverlerin merak ettiği Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabı ve daha fazlası bu haberde.

yarı final eşleşmeleri için çekilen kuradan - Real Madrdi eşleşmesi çıktı. Birçok futbolseverlerin merak ettiği Barcelona - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabı ve daha fazlası bu haberde.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının ilk ayağı 'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşması 6 Şubat Çarşamba günü TSİ ile 23:00'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının henüz 'de yayıncısı bulunmuyor.

25 GÜNDE 3 EL CLASICO!

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

  1. 1.2.2019 18:14
  2. Güncelleme: 5.2.2019 07:56
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