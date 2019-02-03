Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu sakatlandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında milli oyuncu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'nun sahasında Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta sakatlandı.
İki hafta süren sakatlığı sona eren ve Sevilla maçında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Okay, yine sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında galibiyeti getiren golü atan Okay, 82. dakikada ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, 85. dakikada David Costas ile değiştirildi.
Okay Yokuşlu'nun sakatlığıyla ilgili son durum, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Öte yandan mücadelenin 48. dakikasında sarı kart gören Okay, cezalı duruma düştü. Ligdeki 5. sarı kartını gören Okay Yokuşlu, 9 Şubat'ta Getafe ile yapılacak maçta oynayamayacak.
La Liga'da 6 hafta sonra kazanan ve puanını 24'e çıkaran Celta, ligde kalma mücadelesinde biraz olsun nefes aldı.
- 3.2.2019 13:07
- Güncelleme: 3.2.2019 13:08
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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