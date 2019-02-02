İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri için çekilen kuradan Barcelona - Real Madrdi eşleşmesi çıktı. Birçok futbolseverlerin merak ettiği Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabı ve daha fazlası bu haberde.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının ilk ayağı Camp Nou'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşması 6 Şubat Çarşamba günü TSİ ile 23:00'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının henüz Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

25 GÜNDE 3 EL CLASICO!

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.



Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.



Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.