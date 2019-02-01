Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti
01 Şubat 2019, Cuma
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Kupada ile eşleşti

Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti

yarı finalinde ile karşılaşacak.

Kupanın yarı final kura çekiminde ile ve Real Betis ile Valencia eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

  1. 1.2.2019 16:42
  2. Güncelleme: 1.2.2019 16:43
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