Real Madrid deplasmanda Espanyol'u yendi
27 Ocak 2019, Pazar
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deplasmanda Espanyol'u yendi

Real Madrid deplasmanda Espanyol'u yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 21. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Espanyol'u 4-2 yendi.

Karşılaşmanın başlarında Karim Benzema (Dk. 4) ve (Dk. 15) ile goller bulan , 15 dakika geride kaldığında 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım 25. dakikada Leo Baptistao ile farkı 1'e indirse de Fransız futbolcu Benzema'nın 45. dakikadaki golüyle farkı yine 2'ye çıkaran Real Madrid devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci yarı Real Madrid 66. dakikada 'in golüyle skoru 4-1'e getirirken, 71. dakikada Raphael Varane'ın rakibine yaptığı faulden direkt kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Espanyol'un 81. dakikada Roberto Rosales ile bulduğu gol maçın kaderini değiştirmezken, Real Madrid sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu arada sakatlığı sona eren Gareth Bale 24 gün sonra Real Madrid'de kadroya girerken, 64. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Galli futbolcu takımının son golünü attı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 39'a yükselterek üçüncülükteki yerini korudu. Espanyol ise 24 puanla 15. sıraya geriledi.

  1. 28.1.2019 02:13
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