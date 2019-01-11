Sevilla Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Barcelona'da forma giyen Munir El Haddadi'yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, Valencia (2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası maçında görev yaptı ve 2 gol attı.
- 12.1.2019 00:27
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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