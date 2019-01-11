Sevilla Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı
11 Ocak 2019, Cuma
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Sevilla Munir'in transferi için ile anlaştı

Sevilla Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı

1. Futbol Ligi () ekiplerinden Sevilla, 'da forma giyen Munir El Haddadi'yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, (2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve maçında görev yaptı ve 2 gol attı.

  1. 12.1.2019 00:27
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