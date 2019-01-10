Athletic Bilbao Ibai Gomez'i kadrosuna kattı
10 Ocak 2019, Perşembe
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'i kadrosuna kattı

Athletic Bilbao Ibai Gomez'i kadrosuna kattı

() takımlarından , Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu 'i transfer etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, Gomez ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 2,5 sezondur Alaves'de forma giyen 29 yaşındaki Gomez, 2010-2016 yıllarında Athletic Bilbao'da oynamıştı.

  1. 10.1.2019 19:38
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