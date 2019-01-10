Athletic Bilbao Ibai Gomez'i kadrosuna kattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao, Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu Ibai Gomez'i transfer etti.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Gomez ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 2,5 sezondur Alaves'de forma giyen 29 yaşındaki Gomez, 2010-2016 yıllarında Athletic Bilbao'da oynamıştı.
- 10.1.2019 19:38
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Athletic Bilbao Ibai Gomez'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.