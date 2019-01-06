Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor
La Liga'nın 18. haftasında deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluk yarışı veren rakiplerinin puan kaybıyla avantajını artırdı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.
İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi.
La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla-Atletico Madrid maçı 1-1 sona ererken Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenildi.
Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.
- 7.1.2019 01:13
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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