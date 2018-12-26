Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği
26 Aralık 2018, Çarşamba
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'da teknik direktör değişikliği

Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği

İspanya temsilcisi , teknik direktör 'nun görevine son verildiğini, yerine 'in getirildiğini duyurdu.

İspanya 1. Futbol Ligi () kulüplerinden , alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör 'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Real Sociedad kulübünden yapılan yazılı açıklamada, görevine son verilen Garitano'nun yerine altyapıyı çalıştıran İspanyol 'in getirildiği belirtildi.

La Liga'da geride kalan 17 haftada Real Sociedad, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu. La Liga'da daha önce Julen Lopetegui (), Antonio Muhamed (Celta Vigo), Leo Franco (Huesca), Javi Calleja (Villarreal) ve Eduardo Berizzo () görevine son verilmişti.

  1. 26.12.2018 18:22
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