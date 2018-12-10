Villarreal'de Calleja dönemi sona erdi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal'de teknik direktör Javi Calleja'nın görevine son verildi.
Villarreal Kulübü, Eylül 2017'den bu yana takımı çalıştıran 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Calleja ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Calleja yönetimindeki Villarreal, 15 haftada 14 puan topladığı La Liga'da 17. sırada bulunuyor.
- 10.12.2018 14:12
- Güncelleme: 10.12.2018 14:43
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
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