Villarreal'de Calleja dönemi sona erdi
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Villarreal'de Calleja dönemi sona erdi

Villarreal'de Calleja dönemi sona erdi

() ekibi Villarreal'de teknik direktör Javi Calleja'nın görevine son verildi.

Villarreal Kulübü, Eylül 2017'den bu yana takımı çalıştıran 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Calleja ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Calleja yönetimindeki Villarreal, 15 haftada 14 puan topladığı 'da 17. sırada bulunuyor.

  1. 10.12.2018 14:12
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:43
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