Barcelona Villarreal'i devirdi
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-0 yendi.
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti.
Barcelona, 36. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Carles Alena'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona, 28 puana yükseldi. Villarreal ise 14 puanda kaldı.
- 2.12.2018 23:35
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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