Barcelona Villarreal'i devirdi
02 Aralık 2018, Pazar
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Villarreal'i devirdi

Barcelona Villarreal'i devirdi

'nın 14. haftasında , sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () , sahasında Villarreal'i 2-0 yendi.

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti.

Barcelona, 36. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Carles Alena'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona, 28 puana yükseldi. Villarreal ise 14 puanda kaldı.

  1. 2.12.2018 23:35
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