Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e yetmedi – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'ın golü 'e yetmedi

Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e yetmedi

'nın 14. haftasında Leganes'i ağırlayan , 'ın gol attığı maçı 4-2 kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () , konuk ettiği Leganes'e 4-2 mağlup oldu.

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Leganes'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo'nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90+3'üncü dakikada milli futbolcu kaydetti.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Leganes, 15'inci sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14'üncü sıraya geriledi.

  1. 1.12.2018 20:54
  2. Güncelleme: 1.12.2018 21:56
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