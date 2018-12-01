Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e yetmedi
La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i ağırlayan Real Valladolid, Enes Ünal'ın gol attığı maçı 4-2 kaybetti
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Valladolid, konuk ettiği Leganes'e 4-2 mağlup oldu.
La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Leganes'i ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo'nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90+3'üncü dakikada milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Leganes, 15'inci sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14'üncü sıraya geriledi.
- 1.12.2018 20:54
- Güncelleme: 1.12.2018 21:56
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