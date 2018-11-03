Real Madrid 2-0 Valladolid
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    2-0 Valladolid

    Real Madrid 2-0 Valladolid

    İspanya 'nın 11. haftasında , Valladolid'i 80'den sonra bulduğu 2 golle 2-0 mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.

    İspanya 'nın 11. haftasında , evinde Valladolid'i konuk etti. Lopetegui'nin görevine son verildikten sonra geçici teknik direktör Solari'nin ligdeki ilk maçında ev sahibi ekip, zor da olsa maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

    Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 83. dakikada, 73'te Asensio'nun yerine oyuna dahil olan Vinicius ve 88. dakikada penaltıdan ile geldi. Valladolid'de milli oyuncumuz ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

    Real Madrid böylece ligde 5 maç sonra galibiyet alırken, puanını 17 yaptı. Valladolid ise üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaamadı ve 16 puanda kaldı.

    La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacakken, Valladolid ise evinde Eibar'ı konuk edecek.
    1. 3.11.2018 20:20
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