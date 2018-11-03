Real Madrid 2-0 Valladolid
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valladolid'i 80'den sonra bulduğu 2 golle 2-0 mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 83. dakikada, 73'te Asensio'nun yerine oyuna dahil olan Vinicius ve 88. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ile geldi. Valladolid'de milli oyuncumuz Enes Ünal ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.
Real Madrid böylece ligde 5 maç sonra galibiyet alırken, puanını 17 yaptı. Valladolid ise üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaamadı ve 16 puanda kaldı.
La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacakken, Valladolid ise evinde Eibar'ı konuk edecek.
- 3.11.2018 20:20
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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