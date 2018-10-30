Griezmann’a çılgın teklif – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    ’a çılgın teklif

    <a href="/index/griezmann?id=6998a3b1-6845-46cd-a24e-0f0d7f9f291f" class="" rel="tag">Griezmann</a>’a çılgın teklif
    Atletico Madrid ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan için devreye girdi. Fransız ekibi, ocak ayında kadrosuna katmayı hedeflediği 27 yaşındaki futbolcunun transferinde 170 milyon euro'yu gözden çıkardı. , yıldız oyuncuya da senelik 35 milyon önerdi.
    1. 30.10.2018
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