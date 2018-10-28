Emre ve Okay'lı Celta Vigo evinde farklı galip
Celta Vigo, sahasında konuk ettiği Eibar'ı 4-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında milli oyuncular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Eibar'ı konuk etti. Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Iago Aspas'ın (3) ve Brais Mendez'in golüyle mücadeleyi 4-0 kazandı.
Karşılaşmada milli oyuncu Emre Mor yaklaşık 8 ay sonra İspanyol ekibinin formasıyla ilk 11'de maça başlarken, yerini 74'üncü dakikada bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.
Mücadeleden 3 puan ile ayrılan Celta Vigo puanını 13'e yükselterek 9'uncu sıradaki yerini alırken, Eibar ise 11 puan ile 15'inci sırada kaldı.
- 27.10.2018 21:44
- Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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