Emre ve Okay'lı Celta Vigo evinde farklı galip – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Emre ve Okay'lı evinde farklı galip

    Emre ve Okay'lı <a href="/index/celta-vigo?id=4764cde0-9370-44be-8ef7-bb1b83da0ab4" class="" rel="tag">Celta Vigo</a> evinde farklı galip

    , sahasında konuk ettiği mağlup etti.

    'nın 10'uncu haftasında milli oyuncular ve 'nun formasını giydiği , sahasında 'ı konuk etti. Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Iago Aspas'ın (3) ve Brais Mendez'in golüyle mücadeleyi kazandı.

    Karşılaşmada milli oyuncu yaklaşık 8 ay sonra İspanyol ekibinin formasıyla ilk 11'de maça başlarken, yerini 74'üncü dakikada bir başka milli oyuncu 'ya bıraktı.

    Mücadeleden 3 puan ile ayrılan puanını 13'e yükselterek 9'uncu sıradaki yerini alırken, ise 11 puan ile 15'inci sırada kaldı.

    1. 27.10.2018 21:44
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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