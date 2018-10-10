Huesca'da Rodriguez dönemi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca, teknik direktörlük görevine Francisco Rodriguez'i getirdi.
Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, Leo Franco'dan boşalan teknik direktörlüğe 40 yaşındaki Rodriguez'in getirildiğini açıkladı.
İspanyol ekibi, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Franco'nun görevine dün son vermişti.
Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetiminde sezona başlayan Huesca, 8 haftada aldığı 1 galibiyetle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.
- 10.10.2018 20:05
- Güncelleme: 10.10.2018 20:09
-
Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
-
Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
-
Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Huesca'da Rodriguez dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.