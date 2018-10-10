Huesca'da Rodriguez dönemi
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Huesca'da Rodriguez dönemi

    Huesca'da Rodriguez dönemi

    () ekiplerinden Huesca, teknik direktörlük görevine Francisco Rodriguez'i getirdi.

    Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, Leo Franco'dan boşalan teknik direktörlüğe 40 yaşındaki Rodriguez'in getirildiğini açıkladı.

    İspanyol ekibi, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Franco'nun görevine dün son vermişti.

    Kariyerinde bir dönem formasını da giyen Franco yönetiminde sezona başlayan Huesca, 8 haftada aldığı 1 galibiyetle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

    1. 10.10.2018 20:05
    2. Güncelleme: 10.10.2018 20:09
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