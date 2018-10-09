Huesca'da Leo Franco dönemi sona erdi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.
Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Franco'nun görevine son verdi.
Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.
- 9.10.2018 21:21
- Güncelleme: 9.10.2018 21:21
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Huesca'da Leo Franco dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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