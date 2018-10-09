Huesca'da Leo Franco dönemi sona erdi – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Huesca'da dönemi sona erdi

    Huesca'da Leo Franco dönemi sona erdi

    () takımlarından Huesca, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Franco'nun görevine son verdi.

    Kariyerinde bir dönem formasını da giyen Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.

    1. 9.10.2018 21:21
    2. Güncelleme: 9.10.2018 21:21
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