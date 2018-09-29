İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Barcelona, Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Athletic Bilbao, 41'inci dakikada Oscar de Marcos'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Barcelona, 84. dakikada Munir El Haddadi'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele, bu skorla sona erdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, 55. dakikada Arturo Vidal'ın yerine oyuna dahil oldu ve takımının tek golünün asistini yaptı. Girona ile 2-2 berabere kalan ve Leganes'e 2-1 kaybeden Katalan temsilcisi, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 7 puanla 14'üncü sırada kaldı.