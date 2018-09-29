Barcelona'da kötü gidişat sürüyor – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'da kötü gidişat sürüyor

    Barcelona'da kötü gidişat sürüyor

    1. 'nde () , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 'nde () , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Barcelona, Stadı'nda Athletic Bilbao'yu konuk etti.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Athletic Bilbao, 41'inci dakikada Oscar de Marcos'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Barcelona, 84. dakikada Munir El Haddadi'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele, bu skorla sona erdi.

    Maça yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın yıldız oyuncusu , 55. dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu ve takımının tek golünün asistini yaptı. Girona ile 2-2 berabere kalan ve Leganes'e 2-1 kaybeden Katalan temsilcisi, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

    Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 7 puanla 14'üncü sırada kaldı.

    1. 29.9.2018 22:06
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