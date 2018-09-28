Real Valladolid, Enes Ünal ile kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Valladolid, geriye düştüğü maçta Levante'yi 2-1 mağlup etti.
La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Levante'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Levante, 47. dakikada Sergio Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Real Valladolid, 50. dakikada Enes Ünal, 56. dakikada ise Nacho Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Levante'de Nikola Vukcevic, 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Valladolid formasıyla geçen haftanın ardından bu maçta da fileleri havalandıran milli futbolcu Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.
Ligde ilk galibiyetini alan Real Valladolid, 6 puanla 13'üncü sıraya yükseldi. Levante ise 4 puanla 17'nci sırada kaldı.
- 27.9.2018 23:30
- Güncelleme: 28.9.2018 01:47
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Real Valladolid, Enes Ünal ile kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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