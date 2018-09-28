Real Valladolid, Enes Ünal ile kazandı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , ile kazandı

    <a href="/index/real-valladolid?id=1207dd7a-93b5-4eb5-ae7b-c6934b566ffe" class="" rel="tag">Real Valladolid</a>, <a href="/index/enes-unal?id=4fe9609b-d64c-486f-aba6-89d5494db140" class="" rel="tag">Enes Ünal</a> ile kazandı

    1. Futbol Ligi'nde () , geriye düştüğü maçta Levante'yi 2-1 mağlup etti.

    'nın 6. hafta mücadelesinde , Jose Zorrilla Stadı'nda Levante'yı ağırladı.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Levante, 47. dakikada Sergio Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan , 50. dakikada , 56. dakikada ise Nacho Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Levante'de Nikola Vukcevic, 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    formasıyla geçen haftanın ardından bu maçta da fileleri havalandıran milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

    Ligde ilk galibiyetini alan Real Valladolid, 6 puanla 13'üncü sıraya yükseldi. Levante ise 4 puanla 17'nci sırada kaldı.

    1. 27.9.2018 23:30
    2. Güncelleme: 28.9.2018 01:47
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