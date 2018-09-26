Emre Mor şoku! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    şoku!

    Emre Mor şoku!

    'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kalan ve sonrasında kadroya geri dönen , maçı kafilesine dahil edilmedi.

    13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu 'da gözden düşen ve bir dönem kalmasının ardından son haftalarda yedek kulübesinde yer alan genç yıldızımız , deplasmanı öncesi yine kadro dışı kaldı.

    Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" şeklinde konuştu.

    Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı. Celta Vigo, 5 hafta sonunda 'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Bir diğer milli futbolcumuz ise kafilede yer aldıu.

    İŞTE CELTA VİGO'NUN VALENCİA KAFİLESİ:

    Kaleciler: Sergio Alvarez, Ruben Blanco.

    Defans: Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Nestor Araujo Junior Alonso,
    Junca Kevin, Costas.

    Orta Saha: Fran Beltran, Okay Yokuşlu, Lobotka, Brais Mendez,
    Mathias Jensen

    Forvet: Iago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gomez, Dennis Eckert

    1. 25.9.2018 19:23
    2. Güncelleme: 26.9.2018 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN