İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.

La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17'nci sıraya yükseldi.