Emre Mor şoku!
Celta Vigo'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan ve sonrasında kadroya geri dönen Emre Mor, Valencia maçı kafilesine dahil edilmedi.
13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kalmasının ardından son haftalarda yedek kulübesinde yer alan genç yıldızımız Emre Mor, Valencia deplasmanı öncesi yine kadro dışı kaldı.
Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" şeklinde konuştu.
Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı. Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bir diğer milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise kafilede yer aldıu.
İŞTE CELTA VİGO'NUN VALENCİA KAFİLESİ:
Kaleciler: Sergio Alvarez, Ruben Blanco.
Defans: Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Nestor Araujo Junior Alonso,
Junca Kevin, Costas.
Orta Saha: Fran Beltran, Okay Yokuşlu, Lobotka, Brais Mendez,
Mathias Jensen
Forvet: Iago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gomez, Dennis Eckert
- 25.9.2018 19:23
- Güncelleme: 25.9.2018 19:29
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Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
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