Ben Yedder coştu Sevilla farklı kazandı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Ben coştu farklı kazandı

    Ben <a href="/index/yedder?id=b1db35d1-e404-40b9-9f71-a189901588ba" class="" rel="tag">Yedder</a> coştu <a href="/index/sevilla?id=c3a99e59-05d9-40ef-9e86-1b807c2ccbba" class="" rel="tag">Sevilla</a> farklı kazandı

    Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden , 'nde () karşılaştığı Levante'yi 6-2 yendi.

    , 'nın 5. haftasında Levante'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Wissam Ben (3), Daniel Carriço, Andre Silva ve Pablo Sarabia'nın golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante''nin golleri ise Roger ve Simon 'den (kendi kalesine) geldi.

    Ligde 3 hafta sonra galip gelen , puanını 7'ye çıkardı.

    1. 23.9.2018 15:12
    2. Güncelleme: 23.9.2018 15:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben coştu farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN