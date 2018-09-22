Real Madrid tek golle kazandı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    tek golle kazandı

    Real Madrid tek golle kazandı

    1. Futbol Ligi'nin () beşinci haftasında , konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

    Rakibini Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayan ev sahibi ekip, 41. dakikada Marco Asensio'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Puanını 13'e çıkaran Madrid ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Espanyol ise 7 puanla 6'ncı sırada kaldı.

    Öne çıkan diğer karşılaşmada ise , konuk olduğu Getafe'yi David Soria (kendi kalesine) ve Thomas Lemar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid, 8 puan ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.

    1. 23.9.2018 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid tek golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN