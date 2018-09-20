Sergio Ramos’tan Griezmann’a: Cahil – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’tan Griezmann’a: Cahil

    <a href="/index/sergio-ramos?id=326b5be4-22b0-40fe-964a-d121a5e73cad" class="" rel="tag">Sergio Ramos</a>’tan Griezmann’a: Cahil
    REAL Madrid'in kaptanı 'un dün yaptığı açıklamalar 'da gündemin ilk maddesi oldu. İspanyol yıldız, ödülüne aday gösterilmesi gerektiğini söyleyen Griezmann'ı hedef aldı. İşte Ramos'un o sözleri: "Cehalet bazen gerçekten cesur olabiliyor. Bunu duyduğumda aklıma Totti, Buffon, Maldini, Raul, Xavi, Iniesta, Casillas gibi pek çok kupa kazanmış ama ödülü olmayan oyuncular geldi. Bence antrenör Simeone veya takım arkadaşlarından tavsiye alabilir."
    1. 20.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’tan Griezmann’a: Cahil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN