FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) karşılaşmalarının ABD'de oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.
Infantino, ABD basınında yer alan açıklamasında, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Ocak 2019'daki Girona-Barcelona maçının Miami'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruya ilişkin "ABD'de La Liga maçı izlemektense harika bir Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil, evinizde oynamaktır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından Infantino'ya cevap veren Tebas ise "FIFA Başkanı'na MLS'te Kanada'dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto'nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada'da da profesyonel bir lig bulunduğunu hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.
- 18.9.2018 11:18
- Güncelleme: 18.9.2018 11:19
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.