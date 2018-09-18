Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Infantino, 'de maçı yapılmasına sıcak bakmıyor

    Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor

    Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Ligi () karşılaşmalarının 'de oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

    Infantino, basınında yer alan açıklamasında, Başkanı Javier Tebas'ın Ocak 2019'daki Girona-Barcelona maçının Miami'de oynanması için İspanya Federasyonuna yaptığı başvuruya ilişkin "ABD'de La Liga maçı izlemektense harika bir Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil, evinizde oynamaktır." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya hesabından Infantino'ya cevap veren Tebas ise "FIFA Başkanı'na MLS'te Kanada'dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto'nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada'da da profesyonel bir lig bulunduğunu hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.

    1. 18.9.2018 11:18
    2. Güncelleme: 18.9.2018 11:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN