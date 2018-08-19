İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i 3-0 yendi.

Katalan ekibinin, Camp Nou'da Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

64. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

83. dakikada Barcelona, Arthur'un asistinde topla buluşan Coutinho'yla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90+2'de bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderen Messi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.

6 BİNİNCİ GOL MESSİ'DEN

Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu.

Messi'nin 64. dakikada attığı gol, La Liga'da Barcelona'nın 6 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

6 bin golden 385'inin sahibi olan Messi, 9 yıl önce de 5 bininci golü kaydetmişti.