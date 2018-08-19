Barcelona lige galibiyetle başladı
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    lige galibiyetle başladı

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a> lige galibiyetle başladı

    'nın ilk haftasında Alaves'i konuk eden , rakibini 3-0 yendi.

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde () 2018-2019 sezonunun ilk haftasında , sahasında Alaves'i 3-0 yendi.

    Katalan ekibinin, 'da Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

    64. dakikada yıldız oyuncu 'nin serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

    83. dakikada , Arthur'un asistinde topla buluşan Coutinho'yla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

    90+2'de bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderen Messi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.

    6 BİNİNCİ GOL MESSİ'DEN

    Barcelona, böylece 'da 'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu.

    Messi'nin 64. dakikada attığı gol, La Liga'da Barcelona'nın 6 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

    6 bin golden 385'inin sahibi olan Messi, 9 yıl önce de 5 bininci golü kaydetmişti.



    Kaynak: AA
    1. 19.8.2018 09:17
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